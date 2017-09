Invaller Dost kan nederlaag tegen Barça niet voorkomen

De fortuinlijke treffer van Barcelona viel kort na de hervatting. Sebastián Coates werkte de bal in zijn eigen doel, nadat Luis Suárez een vrije trap van Lionel Messi had verlengd. Bijna had Bruno Fernandez na zeventig minuten voor de 1-1 gezorgd, nadat de Nederlandse spits de bal handig opzij had gelegd. De Portugees knalde echter op doelman Marc-André ter Stegen, die als gebruikelijk de voorkeur kreeg boven Jasper Cillessen.

Ondanks de 2-0 zege van Juventus tegen Olympiakos bezet Sporting nog steeds de tweede plaats in groep D. Juventus moest lang wachten op de openingstreffer. Pas in de 69ste minuut scoorde Gonzalo Higuaín. De Argentijn deed dat in de rebound, amper tien minuten nadat coach Massimiliano Allegri hem het veld had ingestuurd. Mario Mandzukic zorgde voor nummer twee. Nu was Higuaín bij de voorbereiding betrokken.