IOC belt opnieuw met Peng Shuai over haar zorgelijke situatie: ‘Wij hebben haar brede steun aangeboden’

Deze voetbal­lers trainen al om 05.15 uur, tot ergernis van de buurman: ‘Gaan er geen gewoonte van maken’

Wie niet beter weet, denkt naar een straftraining te kijken. Voormalig Go Ahead Eagles-trainer Hans de Koning heeft het een keer gedaan bij TOP Oss: zijn ploeg na een verloren wedstrijd midden in de nacht het veld opsturen. Precies hetzelfde zien we vanochtend in Gorssel: de plaatselijke hoofdmacht staat op een onchristelijk tijdstip op het trainingsveld. Geheel vrijwillig, dat wel.

1 december