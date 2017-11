Ireen Wüst baalt van Olga Fatkoelina

Club Brugge in verlenging langs Zulte Waregem

23:25 Een doelpunt van de twintigjarige Nigeriaan Dennis in de tweede verlenging heeft Club Brugge een ronde verder geholpen in het Belgische bekertoernooi, de Croky Cup. Brugge versloeg bekerhouder Zulte Waregem met 3-2 en staat nu in de kwartfinales.