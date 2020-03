Ireen Wüst wil het eens anders doen

Door Lisette van der Geest



Een trage Harry. Dat is hoe Ireen Wüst (33) zich komende zomer af en toe verwacht te voelen. De afsluiting van het schaatsseizoen, met de wereldbekerfinale in Thialf, is tevens een vooruitblik op wat komen gaat. In het geval van Nederlands beste olympiër ooit gaat dat met een opmerkelijke overstap: Wüst rijdt de komende twee jaar bij Reggeborgh, zo maakte ze na het winnen van de wereldbeker in Heerenveen bekend.



Ze is zevenvoudig wereldkampioene allround, won twee olympische titels op de 3000 meter, maar sluit komend seizoen aan bij een sprintformatie. ,,Ik ga me specialiseren op de 1500 meter’', aldus Wüst. Daarnaast houdt ze aspiraties op de 1000 meter en de ploegenachtervolging, waarop ze ook vorige maand op de WK afstanden startte. ,,Dat zullen ook de speerpunten zijn voor de komende twee jaar, waarbij het slotstuk van mijn carrière nog één keer die 1500 meter op de Olympische Spelen moet worden.”