Irene Schouten en Jorrit Bergsma zetten zegereeks voort in marathon

De bankzitter Op één avond in de studio kun je veel kapot maken, zoals je eigen trainers­loop­baan

Als we Wes ooit nog in een trainingspak willen zien, dan moeten we in de toekomst naar een volksbuurtje, ergens in Utrecht. De trainer Wesley Sneijder, die netjes de pionnen achter elkaar zet, gaan we in ieder geval niet meer meemaken.

