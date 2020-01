Irene Schouten evenaart Keulen-Deelstra op marathon

Irene Schouten heeft in Enschede haar Nederlandse marathontitel op kunstijs geprolongeerd. De 27-jarige schaatsster van Royal A-ware zegevierde na 100 ronden op kenmerkende wijze. Ze trok in de slotronde al vroeg de sprint aan waarna ze niet meer te achterhalen was. Marijke Groenewoud eindigde als tweede en Manon Kamminga pakte brons.

Voor Schouten was het haar vijfde titel op rij in deze discipline. Daarmee heeft ze het record van Atje Keulen-Deelstra nu geëvenaard. De legendarische Friezin won de titel in 1975, 1976, 1977, 1978 en 1980. Schouten is nu wel de eerste schaatsster die het Nederlands marathonkampioenschap op kunstijs vijf keer op rij heeft gewonnen.

Schouten was in het afgelopen weekeinde ook al succesvol bij de NK afstanden in Heerenveen. Ze pakte zilver op de 3000 en 5000 meter en daarmee startbewijzen voor de EK afstanden en WK afstanden. Op de massastart veroverde Schouten, regerend wereldkampioene op dit onderdeel, haar zevende nationale titel op rij.

Meteen al in de beginfase waren er diverse ontsnappingspogingen in het onrustige peloton. Carien Kleibeuker (41) en haar ploeggenote Schouten behielden echter voortdurend de controle over de wedstrijd. In het laatste kwart ging Janneke Ensing er nog even vandoor. De 33-jarige rijdster wist bijna een halve ronde voorsprong op het peloton te pakken en kreeg ook nog even gezelschap van ploeggenote Janet Beers. Door toedoen van Kleibeuker werd echter ook deze vluchtpoging verijdeld waarna Schouten het professionele teamwerk in de laatste ronde vakkundig afmaakte.

Schouten bedankte Kleibeuker uitgebreid voor al haar inspanningen. ,,Carien heeft rondenlang op kop gebeukt, zodat ik mezelf kon sparen voor de sprint”, sprak de inmiddels vertrouwde winnares opgetogen bij de NOS. ,,Iedereen in het peloton kijkt naar ons. We moeten bijna alles zelf dichtrijden. Alleen had ik deze wedstrijd zeker niet kunnen winnen. Dit is een echte teamzege.”

Schouten was verguld met de evenaring van het record van Keulen-Deelstra. ,,Ze is een legende. Het is super dat ik nu evenveel marathontitels heb als Atje.”

