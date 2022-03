Irene Schouten over WK allround: ‘Mensen vroegen wel, waarom ga je er nog heen?’

Door Lisette van der Geest



Irene Schouten scrolt door haar telefoon, lachend. ,,Even kijken of ik ’m nog heb.’’ Kort daarvoor vertelde ze over de drukte in haar hoofd, over alle aanvragen die ze dagelijks langs ziet komen sinds ze drievoudig olympisch kampioene is. Er is er één, waarna ze dacht: ,,Zie ik er dan heel vadsig uit?’’ Mail gevonden. ,,Of ik vet wilde laten bevriezen. Dan verbeteren ze de lichaamscontouren en de huidverstrakking. Dat is dus wel een raar iets. Ik heb er maar niet op gereageerd, maar dan krijg ik het dus weer.’’