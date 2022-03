Irene Schouten zet met wereldtitel allround kroon op glansseizoen: ‘Nu de Elfstedentocht nog’

Brons voor De JongIrene Schouten is in het Noorse Hamar voor het eerst in haar carrière wereldkampioen allround geworden. De koningin van de afgelopen Olympische Winterspelen met drie gouden plakken troefde op de afsluitende 5 kilometer Miho Takagi en Europees kampioene Antoinette de Jong af.

Irene Schouten bezette na drie afstanden plek 3 in het klassement. Ze wist dat ze op ‘haar’ 5 kilometer iets meer dan 6 seconden goed moest maken op leider Miho Takagi, met ook Antoinette de Jong daar nog tussen.

Schouten moest in het Vikingskkipet al voor haar twee concurrenten schaatsen. Zaak was dus een zo scherp mogelijke tijd neer te zetten en dat werd een 6.52.58. Op die tijd beten Takagi en ook De Jong zich stuk in de slotrit. De Japanse reed 7.01,97, De Jong kwam tot 7.04,45. Zo won Schouten een maand na haar drie gouden plakken op de Spelen ook de WK Allround.

Volledig scherm Irene Schouten. © ANP

,,Dat allrounden is een vak apart”, blikte kersvers wereldkampioen Schouten bij de NOS terug. ,,Ik beheers de afstanden niet allemaal even goed, dus het is gewoon moeilijk. Tijdens mijn 1500 meter was ik al erg bezig met Takagi en reed ik verkrampt, maar ik wist dat ik niet te veel tijd mocht verliezen. Ik kwam helemaal kapot over de finish en kon amper nog lopen. Ik dacht: hoe ga ik dit overleven? De vijf kilometer ging daarna ook niet echt gemakkelijk, maar ik wilde zo graag blijven vechten voor die titel. Het was geen supertijd en ik zat ook tijdens de race al een beetje te balen, maar als zij het uiteindelijk ook niet halen komt er toch een mooie uitslag uit.”

,,Jillert zei al heel gauw dat ze het niet zouden gaan redden. Maar ik wil pas juichen als ze over de finish zijn”, aldus Schouten, die deze titel in tegenstelling tot haar olympische medailles wél met haar familie kon vieren. ,,Ik dacht dat ik meer voor de lange afstanden was en allround alleen mogelijk was als ik erop zou gaan trainen. Maar het is nu gelukt, deze kan ik weer van het lijstje afvinken.” Wat er nog zoal op dat lijstje staat? ,,Wat denk je, de Elfstedentocht!”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Antoinette de Jong. © EPA

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.