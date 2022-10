Irene Schouten zet zegereeks op ‘haar’ 3 kilometer voort en wint in de avond een marathon

Irene Schouten heeft bij kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker haar favorietenrol op de 3 kilometer waargemaakt. De olympisch kampioene bleef in een direct duel Antoinette Rijpma-De Jong voor: 3.59,21 om 4.00,13. Jutta Leerdam liet op de 500 meter zien al vroeg in vorm te zijn.

Marijke Groenewoud eindigde in 4.02,72 als derde. Joy Beune (4.03,97) en Merel Conijn (4.06,51) plaatsten zich als nummers 4 en 5 ook voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden in november en december, in Stavanger, Heerenveen en Calgary (twee keer).

Schouten won in februari bij de Spelen in Beijing goud op de 3 kilometer, 5 kilometer en de massastart. Het kwalificatietoernooi in Thialf was ze vrijdag begonnen met slechts de achtste plek op de 1500 meter. Rijpma-De Jong won die afstand.

Schouten blij met winst op ‘haar afstand’

,,Kwalificeren voor de wereldbekerwedstrijden moest wel lukken. Maar ik wilde ook graag winnen, het is toch mijn afstand. Bovendien is het mijn werk, dus ik wil altijd goed rijden. Daar moet je alles aan doen”, reageerde de 30-jarige Schouten.

Het verschil met Rijpma-De Jong en de anderen was wat minder groot dan vorig seizoen. Zo gek is dat niet, zei Schouten. ,,We staan pas drie weken op het ijs. Dat is vrij laat. En het materiaal is nog niet helemaal op orde. Ik raak mijn slagen nog niet helemaal goed. De echte timing is er nog niet helemaal.”

Schouten hoopt de komende maanden toe te groeien naar haar topvorm. ,,Ik moet nu niet te vroeg juichen. Het gaat er wie straks in maart bij de WK afstanden de snelste is. Daar worden de titels verdeeld.”

Schouten wint ook marathon in Enschede

Na haar overwinning in Thialf bleek Schouten nog energie genoeg over te hebben. Enkele uren later was ze in Enschede de beste van het marathonpeloton.

Schouten, die uitkomt voor Team AH Zaanlander, won de sprint van een groep van zo’n vijftien schaatssters. Ze hield Ineke Dedden en Maaike Verweij achter zich. Die bezetten in het klassement in omgekeerde volgorde de plaatsen 2 en 3.

Jutta Leerdam slaat toe op 500 meter

Op de 500 meter was Jutta Leerdam de snelste schaatsster van de dag. De rijdster van Jumbo-Visma zette met haar tweede omloop in 37,57 seconden de beste tijd neer.

Femke Kok en Marrit Fledderus, allebei van Team Reggeborgh, eindigden in 37,61 en 37,68 als tweede en derde. Michelle de Jong (eveneens van Reggeborgh) en Dione Voskamp plaatsten zich als nummers 4 en 5 ook voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden, in november en december in Stavanger, Heerenveen en Calgary (twee keer).



Leerdam, die in de zomer overstapte naar Jumbo, plaatste zich vrijdag op de 1500 meter als nummer 3 ook voor de wereldbeker. ,,En dan moet mijn favoriete afstand nog komen”, zei Leerdam over de 1000 meter van morgen. ,,Ik merkte nog een beetje de vermoeidheid na de 1500 meter van vrijdag, want die wedstrijd was pas vrij laat.”

,,Nee, ik had vooraf niet gedacht zo vroeg in het seizoen al deze tijd te rijden”, sprak Leerdam, die vorig seizoen met haar ex-partner Koen Verweij nog haar eigen schaatsteam had. ,,Met mijn algemene niveau en inhoud zit het wel goed. Ik verwacht dat ik verder blijf groeien.” Trainer Jac Orie begroette de zege van Leerdam met gejuich. ,,Hij was echt blij, ja”, zag Leerdam. ,,Maar ik ook. Je moet het toch maar even doen.”



Als Leerdam zich ook op de 1000 meter voor de komende vier wereldbekerwedstrijden plaatst, gaat ze een drukke periode tegemoet. ,,Of ik dan alle drie de afstanden overal ga rijden? Daar moet ik nog even over nadenken.”

Patrick Roest wint ook 1500 meter

Patrick Roest begon ook overtuigend aan het schaatsseizoen. De 26-jarige schaatser won verrassend de 1500 meter. Een dag eerder was Roest ook al de snelste op de 5 kilometer meter.

Roest, die afgelopen zomer Jumbo-Visma verruilde voor Team Reggeborgh, zette in Thialf een tijd neer van 1.44,62. Zijn ploeggenoot Louis Hollaar verraste eveneens en eindigde in 1.45,42 als tweede. Favoriet Thomas Krol, die eerder dit jaar bij de Olympische Spelen in Beijing als tweede eindigde achter Kjeld Nuis, kwam nu met 1.46,07 niet verder dan de derde plek.

Nuis ontbrak in Thialf wegens een liesblessure. Hij moet nu hopen dat de schaatsbond hem alsnog aanwijst voor de komende vier wereldbekerwedstrijden. Daar mogen vijf Nederlanders aan meedoen. Wesly Dijs eindigde zaterdag als vierde in 1.46,39, voor Jordy van Workum (1.46,50). Als Nuis wordt aangewezen door de KNSB, gaat dat ten koste van Van Workum.

Verbij meldt zich af voor 1000 meter

Kai Verbij doet bij kwalificatiewedstrijden voor de komende wereldbekerwedstrijden niet mee aan de 1000 meter. De sprinter van Jumbo-Visma meldde zich af bij de wedstrijdleiding met een liesblessure.



Verbij liep de blessure vrijdag op tijdens de eerste 500 meter, waarin hij was ingedeeld in de laatste rit tegen ploeggenoot Merijn Scheperkamp. De 28-jarige Verbij moest de strijd na enkele tientallen meters al staken. Hij greep naar zijn linkerbovenbeen en ging naar de kant.



Verbij had kort na de race nog hoop dat de blessure mee zou vallen, maar zaterdag werd duidelijk dat de 1000 meter te vroeg voor hem komt. Verbij ontbreekt zo op de 500 en 1000 meter bij de eerste vier wereldbekerwedstrijden, in november en december in Stavanger, Heerenveen en Calgary (twee keer).

