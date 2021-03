Is Barça in Parijs opnieuw in staat tot een wonder?

Roglic maakt werk Kruijswijk af en grijpt de macht in Pa­rijs-Ni­ce

17:10 Primoz Roglic is de nieuwe leider in Parijs-Nice. De kopman van Jumbo-Visma reed in de zware vierde etappe op de slotklim weg en kwam solo over de streep. Hij dankte zijn zege mede aan het beulswerk van ploeggenoot Steven Kruijswijk aan kop van het peloton. De Nederlander moest die inspanningen wel bekopen met tijdsverlies.