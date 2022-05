Is Carlos Alcaraz de nieuwe Rafael Nadal? ‘Dat zijn appels en peren’

Dertienvoudig winnaar Rafael Nadal (35) of toch de 19-jarige Carlos Alcaraz? Op de vraag wie van de twee de meeste kans maakt op de eindoverwinning op Roland Garros, antwoorden de wedkantoren momenteel in het voordeel van de jonge Spanjaard. Het zegt veel over de status die Alcaraz in recordtempo heeft verworven. En niet onlogisch ook. Hij won dit jaar al de toernooien in Rio de Janeiro, Miami, Barcelona en Madrid en versloeg op weg naar die laatste zege Nadal én Novak Djokovic in indrukwekkende driesetters.



,,Ik ben enorm onder de indruk van Alcaraz’’, zegt Eurosport-analyticus Tim Henman. ,,Zijn voetenwerk, zijn atletisch vermogen, balans, snelheid en de manier waarop hij zichzelf in positie brengt om uit te halen met zijn harde slagen. Iemand die zo jong is en al zoveel mogelijkheden heeft en daarbij ook nog eens mentaal in controle is, geloof en zelfvertrouwen uitstraalt op de baan, dat doet me denken aan Nadal.’’