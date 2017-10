Is dat nou John van Lottum in de paddock?

In Max Verstappen gaat herkent Van Lottum, niet echt een ideale schoonzoon op de tennisbaan, wel iets van zichzelf. ,,Laat ik me qua prestaties vooral niet vergelijken met hem. Maar toen ik opkwam moest ik ook opboksen tegen de gevestigde orde. Had ik ook lak aan hoe het zogenaamd hoort. Max gaat ook zijn eigen weg, is no nonsense. Zijn charisma heeft deze sport nodig, en hebben wij in Nederland nodig. Ik heb me best geïrriteerd aan de kritiek die hij kreeg na de GP van Amerika. Natuurlijk was zijn woordkeuze niet handig, maar koester alsjeblieft de charme van die jongen, in de emotie die bij deze sport komt kijken.”



Van Lottum vermoedt dat de nasleep van die race Verstappen in Mexico parten kan spelen. ,,Ik ben bang dat Max te eager is. Dat hij na Amerika iedereen helemaal zoek wil rijden en dat het een overkill wordt. Maar mijn ideale scenario is winst voor Max, Hamilton op 2 en kampioen en Vettel niet op het podium.”



