Is dit de nieuwe coupe van Zlatan Ibrahimovic?

Terwijl avondklok ingaat, speelt Heracles en wint van Heerenveen

23 januari ALMELO - Op het moment dat de avondklok inging, werd in Almelo afgetrapt voor het duel tussen Heracles tegen Heerenveen. Het was niet best, maar twee minuten voor tijd werd het alsnog mooi voor de thuisploeg. De assist was van nieuweling Ahmed Kutucu, de goal van Delano Burgzorg.