Is dit plan van Lotto-Soudal dé oplossing voor het coronaproof opstarten van het wielerseizoen?

Bubbels zijn sinds kort de nieuwe corona-norm. Perfect toepasbaar ook in een wielerpeloton, vinden ze bij Lotto-Soudal. Als op 1 augustus de draad van het lopende seizoen opnieuw wordt opgepikt, zal de Belgische WorldTourploeg dat zoveel mogelijk gegroepeerd doen. In clusters met vaste, verantwoordelijke ploegleider(s) en bezetting, toegespitst op verschillende programma’s en landen.

,,Concreet zullen onze 28 renners en ook al het personeel worden verdeeld over drie bubbels”, licht ploegdokter en initiatiefnemer Jens De Decker toe bij Het Laatste Nieuws. Giro, Tour en Vuelta vormen daarin logischerwijs de rode draad, omdat de drie grote ronden in de nieuwe, door de Internationale Wielrenunie (UCI) herschikte wielerkalender kort op elkaar aansluiten of zelfs overlappen. ,,Elke groep krijgt een aparte kleur en volgt zijn eigen race-agenda. Bedoeling is om het verloop tussen de bubbels zo beperkt mogelijk te houden. Hoe minder rotatie, hoe kleiner de kans op onderlinge besmetting”, aldus De Decker. ,,Dat betekent: vrijwel continu, met steeds dezelfde mensen, samen koersen, samen werken, samen slapen, samen reizen. We denken er zelfs aan om, per bubbel, het nodige materiaal voor korte tijd op te slaan op één plek, in één land. Dat zou het praktisch makkelijker maken.”

Quote Iedereen die een bubbel betreedt, wordt op voorhand getest. Per groep kunnen we elk lid voorts ook onderwer­pen aan seriële tests. Ploegdokter Jens De Decker (Lotto-Soudal)

Solidariteit

Cruciaal in coronatijden is dat de medische staf renners en personeel nauwkeurig kan volgen. ,,Dit systeem maakt het voor ons overzichtelijk”, vindt De Decker, die een deel van zijn troepen alvast controleerde op de aanwezigheid van antilichamen van Covid-19. ,,Iedereen die een bubbel betreedt, wordt op voorhand getest. Per groep kunnen we elk lid voorts ook onderwerpen aan seriële tests, dagelijkse vragenlijsten en/of medische check-ups.” De Decker hoopt dat het plan navolging krijgt binnen het internationale wielerpeloton. ,,Ploegartsen staan in constant overleg met elkaar en met de UCI. De solidariteit is groot. Het is fijn om ideeën te kunnen uitwisselen over hoe we het precies moeten organiseren. Zonde zou het dan ook zijn mochten bepaalde teams die solidariteit doorbreken en hun voeten vegen met de hele aanpak. In dat geval zitten we met een probleem.”

Switchen? Hertesten!