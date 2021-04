Is Mitchel Bakker klaar voor Oranje? ‘Het heeft mij zeker verbaasd dat hij nu dit niveau haalt’

Door Marijn Abbenhuijs



Geen Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong of Georginio Wijnaldum in de halve finale van de Champions League, dit jaar. Als het om speelminuten in de absolute eindfase van het miljardenbal gaat, moeten we het wat Nederlandse inbreng betreft hebben van Mitchel Bakker. De 20-jarige linksback van Paris Saint-Germain speelde negentig minuten mee in het thuisduel met Manchester City (1-2). En dat de voormalige jeugdspeler van Ajax dat podium heeft gehaald, verbaast velen.