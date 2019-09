Iserbyt blijft landgenoten ruim voor in eerste wereldbekermanche

Op de dag dat Mathieu van der Poel de Tour of Britain op zijn naam schreef, werd in Iowa het cross-seizoen definitief in gang geschoten. Zonder de veelwinnaar Van der Poel en de geblesseerde Wout van Aert waren alle ogen gericht op de Belgen. En terecht, want Iserbyt, Aerts, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Quinten Hermans kleurden de cross.



Iserbyt bleek over de sterkste benen te beschikken. De 21-jarige renner reed enkele rondes voor het einde weg van Aerts en bouwde in de slotronde zijn voorsprong uit tot bijna een minuut. Op gepaste afstand kwam de Belgisch kampioen als tweede over de streep. Daan Soete won ten koste van zijn landgenoten Vermeersch en Sweeck de sprint om plek drie.



Lars van der Haar en Joris Nieuwenhuis waren ook van de partij, maar speelden geen rol van betekenis. Van der Haar was op de zesde plaats de beste landgenoot.



Volgende week zondag vindt in Waterloo de tweede wereldbekermanche plaats.