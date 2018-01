iSkate en Krol hekelen KNSB, maar ondernemen geen stappen

Door Rik Spekenbrink



Dat is volgens Krol en iSkate, de organisatie achter Team Plantina, onrechtmatig. Juridische stappen worden echter niet ondernomen. ,,Hoewel we moreel en procedureel in ons recht staan, hebben we na overleg vastgesteld dat het rendement van verdere stappen niet opweegt tegen de kosten en moeite die zij vergen”, meldt de ploeg in een verklaring.



Krol werd op het OKT, eind december, derde op de 1000 meter. Zijn ploeggenoot Verbij moest die afstand laten schieten, nadat hij zich eerder op de 500 meter had geblesseerd aan een spier. Omdat Verbij een potentiële medaillekandidaat is op de 1000 meter, wees de KNSB hem op oudejaarsdag aan voor die afstand, ten koste van Krol. Tot zover geen probleem, maar de schaatsbond liet desgevraagd weten Hein Otterspeer als eerste en enige reserve te zien voor de 500 én 1000 meter, mocht Verbij niet op tijd fit zijn.



Daarmee vergaloppeerde de bond zich, vindt iSkate. ,,De selectiecommissie moet vasthouden aan de prestatiematrix. Dit document is niet voor niets opgesteld. Wanneer Kai Verbij uitvalt, is het doorschuiven van Hein Otterspeer op de 500 meter (hij werd vierde op het OKT, red.) begrijpelijk. Op basis van diezelfde matrix zou Thomas Krol dan moeten doorschuiven naar de vrijgevallen plaats op de 1000 meter.”



Dat zou uiteindelijk ten koste gaan van Patrick Roest, die derde werd op de 1500 meter en in dat geval in de zogenoemde matrix onder Otterspeer en Krol zou belanden. Want Nederland mag maar tien schaatsers afvaardigen naar Pyeongchang.