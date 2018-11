Isner kan hoofd moeilijk bij tennis houden na dood van oud-trainer

Isner kreeg maandag te horen dat zijn goede vriend en voormalig krachttrainer Kyle Morgan dood was gevonden nadat hij door zijn familie als vermist was opgegeven. ,,Het is moeilijk, heel erg moeilijk, om nu de baan op te gaan en te tennissen,” aldus Isner.,,Toen ik van de universiteit afging, werkte ik zeven jaar lang nauw samen met Kyle. Wel vier of vijf dagen per week. Hij was een fantastische kerel.”