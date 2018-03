Isner plaatst zich ten koste van Cilic voor kwartfinales Miami Open

Bizarre treffer voor Buurse: Al na 4 seconden is het raak

10:38 BUURSE - 'Goed beginnen' en 'Meteen scherp zijn'. Veel voetbaltrainers sturen hun elftal met zulke teksten het veld in. Nou, het elftal van vierdeklasser Buurse begon zondag goed en de spelers waren heel scherp. Want de ploeg stond al na zo'n vier seconden op voorsprong. Martijn Bomkamp was de gevierde man in het duel tegen BSC Unisson (3-1 winst).