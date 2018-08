Italiaanse toppers melden zich voor Promes, Valencia strikt Gameiro

Gameiro van Atlético naar Valencia

Keisuke Honda is de nieuwe bondscoach van Cambodja. De 32-jarige middenvelder, die aan het begin van zijn carrière in Venlo doorbrak bij VVV, heeft een contract voor twee jaar getekend bij de Cambodjaanse voetbalbond. Honda voetbalt ook nog gewoon. Twee weken geleden vond hij in de Australische kampioen Melbourne Victory een nieuwe club. De Australische club heeft Honda toestemming gegeven om bij te klussen als bondscoach van het Aziatische land. Wel moet hij ervoor zorgen dat hij geen wedstrijden mist door zijn nieuwe baan. Honda krijgt geen salaris van de Cambodjaanse voetbalbond, alleen een reiskostenvergoeding. De Japanse middenvelder speelde voorheen bij het Mexicaanse Pachuca, AC Milan en CSKA Moskou. Honda nam na het WK in Rusland afscheid als international. In 98 interlands kwam hij tot 37 doelpunten.

Er keert een bekend gezicht terug op de Nederlandse velden. Oussama Tannane wordt door FC Utrecht een jaar gehuurd van Saint-Etienne.



De 24-jarige rechtsbuiten Tannane is geboren in Marokko, is ook namens dat land international, maar speelde zijn hele jeugd in Nederland. In de eredivisie kwam hij van 2012 tot 2016 uit voor respectievelijk sc Heerenveen (één seizoen) en Heracles Almelo (tweeënhalf seizoen). Afgelopen jaargang kwam Tannane op huurbasis voor Las Palmas uit.



,,Met Oussama halen we een creatieve speler met snelheid in huis”, zegt Directeur Jordy Zuidam over de aanvallende aanwinst van de Domstedelingen. “Hij is sterk aan de bal, beschikt over een goed schot en is multifunctioneel: hij kan op meerdere posities in de voorhoede uit de voeten. Daarnaast is hij een speler met extra kwaliteit die het vermogen heeft een wedstrijd te beslissen. "