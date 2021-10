Italiaanse voetbalbond start onderzoek naar 62 transfers: ‘meeste deals bij Juventus’

Dankzij Rai Vloet komt Heracles goed weg in bekerduel en wint in slotfase alsnog

26 oktober Het was niet wat je zegt een opwindende en gloedvolle avond in Hendrik Ido Ambacht, Heracles had het zelfs ongemakkelijk moeilijk tegen tweededivisionist ASWH, maar won dankzij twee goals van Rai Vloet: 1-3.