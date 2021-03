Itzhak de Laat pakt zilver op 1500 meter

Sjinkie Knegt en Dylan Hoogerwerf, de twee andere Nederlandse deelnemers aan het individuele toernooi bij het WK, ontbraken in de finale. In de halve eindstrijd kregen beide shorttrackers een straf.



De Laat eindigde eind januari in Polen bij de Europese kampioenschappen als derde in het klassement.



Later op zaterdag rijden de mannen nog de 500 meter. De 1000 meter en de superfinale staan voor zondag op het programma.