Jaagt Max op de zege in Canada?

Vanavond om 20.10 uur start Max Verstappen vol perspectief aan de GP van Canada. Vanaf plaats drie is veel mogelijk. ,,Mijn uitgangspositie is natuurlijk heel goed.''

Door Arjan Schouten

Heel dicht zat hij op poleposition-man Vettel en nummer twee Bottas. Beiden in de kwalificatie op nog geen twee tienden van een seconde. Wetende dat Red Bull Racing in de race altijd nog net wat meer kan dan in de kwalificatie. Het zorgt er allemaal voor dat Verstappen vanavond hoopvol start aan wat zijn 67ste Grand Prix wordt. Vol verwachting.

Quote Of ik mee gaan doen om de winst? Normaal gezien is dat wel de bedoeling, ja. Max Verstappen

,,Starten vanaf een derde plaats, dat is natuurlijk wel een goede uitgangspositie. Dat belooft wel wat,‘’ weet Verstappen. ,,Al betekent het nog niks. Het zit heel dicht bij elkaar, de eerste zes. Het wordt kijken hoe de banden het uithouden en de race kan nog beïnvloed worden door dingen van buitenaf. Safety cars ofzo. Maar of ik mee gaan doen om de winst? Normaal gezien is dat wel de bedoeling, ja.''

Jaagt hij daadwerkelijk op zijn vierde zege uit zijn carrière, of wordt het een dertiende podiumplaats? Veel zal afhangen van de strategie. Bij Red Bull durven ze het aan om op de hypersofts te starten. Ferrari en Mercedes zien die band niet als een geschikte raceband en vertrekken op de iets hardere ultrasofts. Wat de start, waar Verstappen vorig jaar meteen drie plaatsen wist te winnen, meteen al reuze interessant maakt op het Circuit Gilles Villeneuve waar inhalen in tegenstelling tot Monaco prima mogelijk is. ,,Die hypers helpen altijd. Hoe meer ik er in kan halen, hoe beter. En ook al start ik niet meteen goed, dan nog moeten we gewoon op ons zelf blijven focussen en zorgen dat we die band zo lang mogelijk buiten kunnen houden.''

Volledig scherm Max Verstappen. © AFP Vettel mag de keuze van Red Bull voor de hypersofts niet begrijpen, Verstappen heeft er juist veel vertrouwen in. ,,In de lange runs voelt het allemaal prima. Ik denk dat ze zeker wel twintig ronden aankunnen. Een éénstopper? Kan, ja. Ik voel me er gewoon goed op. We hadden hier ook prima op ultrasofts kunnen kwalificeren, maar het lijkt erop dat er bij de anderen wat minder verschil tussen de hypers en de ultra’s zit. Dat wij er gewoon wat beter mee overweg kunnen.''

Vorig jaar stond hij in de RB13 een seconde achter de topteams. Nu nog geen twee tienden. ,,Ik heb niks te klagen. En er komen dit seizoen normaal gezien nóg wel een paar kansen, ja.''

