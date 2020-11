Jac Orie schippert met plezier in bizar coronajaar: ‘Ik tel mijn zegeningen’

Europa League Bosz doet met Leverkusen uitsteken­de zaken, Tottenham eenvoudig langs Ludogorets

26 november Bayer Leverkusen heeft in de Europa League met ruim verschil gewonnen van Hapoel Beer Sheva. In eigen stadion werd het 4-1 in het voordeel van het elftal van trainer Peter Bosz. Leverkusen heeft zich daarmee bijna verzekerd van een plaats in de volgende ronde. De club deelt nu de koppositie in de groep met Slavia Praag, dat won bij Nice (1-3).