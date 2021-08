Jacco Eltingh op bezoek bij Oldenzaals Future-tennistoernooi: ‘Dit is één van de springplanken naar hogerop’

Ministerie roept KNVB en clubs tot de orde: ‘Niet wenselijk dat grote groepen samenklit­ten’

18 augustus Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) doet een beroep op clubs en gemeenten om in gesprek te gaan over samenklittende supporters op de tribunes. Die reactie komt na de Europese voorrondeduels en het eerste eredivisieweekend, waar vaak te zien was hoe fans – ondanks vaste zitplekken – met elkaar feestvierden.