Jakobsen: Als ik mijn hart mag volgen, rijd ik dit jaar een grote ronde

Onder zijn zeven zeges bevonden zich de Scheldeprijs en een etappe in de BinckBank Tour. ,,Het was een geweldig seizoen, ik heb meer bereikt dan ik had kunnen dromen. In 2019 wil ik de lat iets hoger leggen, deelnemen aan grotere koersen en zien waar ik eindig. Ik wil vooral persoonlijk ook progressie maken. Misschien eindig ik wel vier of vijf keer als tweede, maar spreken we toch van een topseizoen op het eind van het jaar omdat ik beter, sneller en sterker ben geworden."



De Colombiaan Fernando Gaviria verliet de Belgische ploeg. ,,Maar ik zal dat gat niet alleen invullen. Álvara Hodeg en ik zullen samen zijn plaats innemen, met dat verschil dat wij de Tour niet zullen rijden.'' Daarvoor heeft Deceuninck-QuickStep in principe de Italiaanse sprinter Elia Viviani achter de hand.



Jakobsens eerste doel is Kuurne-Brussel-Kuurne. ,,Als we met een kleine groep naar de finish gaan en ik ben daar nog bij, dan hoop ik wel dat het tot een sprint komt en ik dan voor mijn kans mag gaan. En als ik mijn hart mag volgen, dan rijd ik dit jaar al een grote ronde. Maar als je 22 bent, weet je nog niet alles en is het beter dat anderen daarover beslissen."