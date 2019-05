Jakobsen debuteert in Ronde van Californië

Bekerstats Kan Ten Hag of Koster negatief ‘finalere­cord’ voorkomen?

9:46 Willem II-Ajax is zondag een uniek affiche voor de bekerfinale. De clubs stonden weliswaar vijf keer eerder tegenover elkaar in de KNVB-beker, maar nog nooit in de eindstrijd. In dit artikel wordt aan de hand van cijfers en feiten van statistiekenbureau Gracenote vooruitgekeken.