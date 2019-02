Jakobsen wint sprint in eerste etappe Ronde van de Algarve

Een enorme valpartij op 7 kilometer van de finish zorgde ervoor dat de Nederlandse hoop op ritwinst, Dylan Groenewegen, niet kon meesprinten in finishplaats Lagos. Onder andere Jasper Stuyven en Dylan van Baarle gingen ook tegen de grond op de Portugese wegen. In de ontsierde massasprint nam Deceuninck - Quick-Step het initiatief voor sprinter Fabio Jakobsen en de 22-jarige sprinter uit Heukelum maakte het vervolgens met overtuiging af, voor Arnaud Démare en Pascal Ackermann. Jakobsen is door zijn ritzege ook direct de eerste leider in de vijfdaagse Portugese rittenkoers.



Dylan Groenewegen kon zich niet met de sprint bemoeien. De Amsterdammer van Jumbo-Visma werd opgehouden door een valpartij zo’n zeven kilometer voor de finish. Groenewegen schreef vorig jaar de eerste etappe van de Ronde van de Algarve op zijn naam. Hij vierde vorige week zondag zijn eerste zege van het seizoen. Groenewegen won de slotetappe van de Ronde van Valencia door in de sprint de Noor Alexander Kristoff en de Italiaan Matteo Trentin achter zich te houden.