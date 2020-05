Jakobsen wint virtueel sprintersbal: ‘Was best een beetje nerveus’

'C'était un rendez-vous' Leclerc bootst beruchte dollemans­rit na in straten Monaco

19:59 Monaco sluit zondagochtend alle wegen af in de stad, zodat de Franse regisseur Claude Lelouch een kort film kan opnemen. Hij legt vast hoe plaatselijke held en Formule 1-coureur Charles Leclerc in zijn eentje een rondje over het beroemde stratencircuit in het prinsdom racet in een Ferrari.