Jamie Lewis schakelt titelkandidaat Gurney uit

Vanaf de eerste leg was bij Gurney, die juist zo goed in vorm was met het winnen van de Players Championship Finals, aan alles te zien dat het geen gemakkelijke middag zou gaan worden. Ook Lewis - die vorig jaar nog de halve finale haalde maar daarna een matig seizoen draaide - begon niet sterk aan de partij, maar ging toch met de eerste set aan de haal. Daarna deed Lewis er een schepje bovenop, waar Superchin hier niet in slaagde. De Welshman leek na winst in de tweede set ook met de derde te gaan lopen, maar Gurney greep een late strohalm. De als vijfde geplaatste Gurney kon dit niet doortrekken in de vierde set, waardoor Lewis op matchpoint kon komen.



Met de rug tegen de muur wist Gurney op een belangrijk moment een 160-finish uit de hoge hoed te toveren. Het leek hem enigszins te kunnen inspireren, al viel er weinig emotie af te lezen bij de Noord-Ier. Hij slaagde erin zijn comeback voort te zetten en bij 3-3 in sets leek Fireball gebroken. Die gaf zich echter niet gewonnen en kwam van 2-0 achter terug tot 2-2.



Verlengen dus. Hierin stond Gurney te prutsen op de dubbels en Lewis profiteerde. Hij brak als eerste zijn tegenstander en gooide het vervolgens uit. In de vierde ronde gaat Lewis spelen tegen Dave Chisnall, die eerder op de middag geen kind had aan Kim Huybrechts.



Naast Gurney zijn ook Peter Wright, Gerwyn Price, Mensur Suljovic en Simon Whitlock reeds uitgeschakeld uit de top-10.