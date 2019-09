‘Jammer dat er haat komt kijken bij Twentse derby’

Vrouwenelf­tal De Tukkers ging uit de kleren voor een nieuwe trainer en heeft er inmiddels drie

12:22 In 2015 gingen ze nog als derdeklasser uit de kleren bij de zoektocht naar een nieuwe trainer. Inmiddels, vier jaar later, heeft het vrouwenteam van De Tukkers maar liefst drie trainers voor de groep staan én speelt de ploeg in de landelijke eerste klasse.