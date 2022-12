Jan Bakelants (36) stopt als wielerprof: ‘Het was geen gemakkelijke beslissing’

Twentse topspring­rui­ters Dubbeldam en Greve blikken terug: één foutje en het jaar valt in duigen

WEERSELO/MARKELO - Voor Jeroen Dubbeldam en Willem Greve was 2022 een opmerkelijk jaar. Dubbeldam was zeven maanden uitgeschakeld na een ‘lullig ongelukje’ tijdens een training, terwijl Greve in zijn beste jaar ooit twee weken voor het WK zijn arm en enkel brak na een val van zijn paard. Op Stal De Sjiem blikken de twee Twentse topruiters terug op een bewogen jaar.

