Jan Mensink nieuwe technisch coördinator Het Ravijn

Napoli wint niet, maar stelt kampioens­feest Juventus nog wel even uit

22:35 Napoli bleef vanavond in Stadio San Paolo op een 1-1 gelijkspel steken tegen Genoa. Daarmee loopt koploper Juventus dit weekend opnieuw twee punten uit, maar het kampioensfeest in Turijn laat nog even een week op zich wachten.