Jansman tweemaal in actie tijdens World Cup Polen

FC Twente ziet ook de concurren­tie falen

3 december ENSCHEDE - Alles en iedereen bij FC Twente zat het afgelopen weekend in zak en as, maar maandagavond zag de wereld er alweer heel anders uit. Omdat de koplopers Go Ahead Eagles en FC Den Bosch ook niet wonnen, viel de schade voor de Tukkers uiteindelijk nog mee ook.