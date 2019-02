Janssen akkoord met Betis en Schalke, maar spits blijft bij Spurs

Door Maarten Wijffels Real Betis leek aanvankelijk de nieuwe club te worden voor de 17-voudig Oranje-international. De nummer acht van de Primera División dacht een deal te hebben met Spurs-voorzitter Levy en Janssen zelf zag de overstap zitten, tot Levy op het laatst toch nog meer geld wilde zien. Daarop haakte Real Betis af. Ook Schalke 04 meldde zich concreet in het strijdperk. De Duitse club kampt met blessures en strijdt na de winterstop nog in de competitie, in de Champions League en om de Duitse beker. Daarom winkelde men actief in deze laatste dagen van de markt. Onder anderen Jeffrey Bruma werd gehuurd als extra kracht voor de verdediging en Janssen moest de aanval komen versterken. Ook Schalke kwam tot een huurakkoord met Spurs en Janssen zelf, alleen was er toen geen tijd meer om de spits in het vliegtuig naar Gelsenkirchen te krijgen voor een medische keuring. De transfermarkt in Duitsland sloot namelijk al om 18.00 uur, zes uur eerder dan die in Engeland. De transfer alleen op basis van medische dossiers laten doorgaan, vond men naar verluidt bij Schalke geen optie.

Voetblessure

Janssen is net weer fit na slepende problemen met een voetblessure. Hij kampte daar vorig seizoen al mee tijdens zijn uitleenperiode bij Fenerbahçe en pas afgelopen zomer werd hij na zijn terugkeer bij Tottenham Hotspur geopereerd. Om die reden kwam het ook destijds niet tot een transfer. Janssen is nu fit en maakte in januari zijn rentree in een aantal duels met Tottenham Hotspur onder 23. Voor de hoofdmacht komt hij niet meer in aanmerking, zo liet manager Mauricio Pochettino een tijd terug al weten.



Tottenham Hotspur zou Janssen in theorie deze maand nog kunnen proberen te verkopen in Rusland of China. Die markten zijn nog wel open na 31 januari. Maar dat zou de speler dan zelf wel moeten willen. Logischer lijkt het om de resterende drie maanden van dit seizoen uit te zingen in Londen. Bij Tottenham Hotspur heeft Janssen nog een contact tot medio 2020.