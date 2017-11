Japan verslaat Nederland met 'stokoud' wereldrecord

Nederland startte in de rit tegen Japan met Jorien ter Mors, Antoinette de Jong en Ireen Wüst. De sterkst mogelijke formatie, maar het trio moest ruim 3 tellen toegeven. ,,Ik ben ervan overtuigd dat wij zo’n tijd als Japan nu rijdt in de tweede helft van het seizoen ook in ons hebben. Ik maak me geen grote zorgen”, zei Wüst.