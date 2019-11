Japans duo heerst op 500 meter, Nederlanders vervullen bijrol

Tatsuya Shinhama klokte, net als zijn landgenoot Yuma Murakami, 34.73 vanmiddag in Polen. Shinhama bleek tweeduizendsten sneller dan zijn concurrent. Hij legde daardoor beslag op zijn vierde wereldbekerzege. Kai Verbij was de snelste Nederlander. Hij won zijn rit van de Chinees Tingyu Gao en klokte 35.12. Die tijd was goed voor de achtste plaats. Dai Dai Ntab kwam in de laatste rit tot 35.17. Het leverde hem een magere negende plek op.