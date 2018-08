Japanse basketballers door het stof na bezoek aan prostituees

FC Twente scoort op FOX: ook duel met Helmond Sport live te volgen

11:10 ENSCHEDE - De wedstrijd tussen FC Twente en Sparta Rotterdam is vrijdagavond door 72.000 mensen bekeken. FOX lijkt hier direct op in te spelen, want aankomende vrijdag is de wedstrijd Helmond Sport - FC Twente live te volgen op FOX Sports 2.