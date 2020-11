Japanse schaatsers mijden WK in Thialf: ‘We zien mensen elkaar omhelzen’

Wereldtoppers als Nao Kodaira en Miho Takagi komen dus niet in actie in Thialf. Johan de Wit, de Nederlandse bondscoach van Japan, noemt de beslissing om niet deel te nemen “heel erg jammer”.

,,Maar aan de andere kant begrijp ik het ook wel weer”, vertelt hij aan Schaatsen.nl. ,,Wij zien op televisie coaches die onder hun mondkapje door aan het coachen zijn en we zien mensen elkaar omhelzen. Dat kunnen wij hier moeilijk bevatten. Daarnaast is er nog veel onduidelijkheid over de hotels in Nederland. Het personeel zit niet in die bubbel, dus hoe gaat dat precies?”