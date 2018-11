Japanse start... met ook buitenijs

Supporters­vak­ken allemaal vol voor kraker Twente-Go Ahead

15 november ENSCHEDE - De belangstelling voor het duel tussen FC Twente en Go Ahead Eagles is zo groot dat de Enschedese club donderdagmiddag de zogenaamde ‘minder-zicht-kaarten’ in de losse verkoop gaat doen. Dat zijn tickets op de tweede ring, waarbij het zicht op het speelveld minimaal 75 procent bedraagt. Dat zicht wordt belemmerd door pilaren of scheidingswanden.