Jarige Suárez Navarro te sterk voor Sjarapova

Maria Sjarapova heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van de US Open. In de achtste finales bleek de 31-jarige Russische, als 22ste geplaatst in New York, niet opgewassen tegen Carla Suárez Navarro. De Spaanse won, precies op haar dertigste verjaardag, na 1 uur en 33 minuten in twee sets: 6-4 en 6-3.