Jasper Philipsen haalt opgelucht adem na zege in Turkije: ‘Zou echt shit zijn als ik weer tweede was’

Beschouwing Vrijwilli­ge degrada­ties en een turnoplei­ding die ophoudt te bestaan. Kaalslag in de regionale topsport. Wat is er aan de hand?

Drie zaalsportteams in het verspreidingsgebied van deze krant hebben zich teruggetrokken uit de eredivisie. Geen best teken. Daarnaast valt binnenkort het doek voor de opleiding Topturnen Oost-Nederland. Is er iets aan de hand in de regionale topsport? En zo ja, wat?

11 april