‘Je proeft het vertrouwen in Twente voor duel met Fiorentina en Heracles kan beloften PSV en Ajax beter nú treffen’

De Ballen VerstandHet gaat deze week in Enschede eigenlijk maar over één ding: het duel tussen FC Twente en Fiorentina. De supporters hebben vertrouwen in een goede afloop. In Almelo zijn ze na de derde zege op rij in jubelstemming. De ploeg van John Lammers is nog zonder puntenverlies en kreeg nog geen doelpunt tegen.