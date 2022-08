Je wenst de internettokkies de wijsheid en rust van Jan Streuer toe

Dylan Groenewe­gen met overmacht de snelste in Noorwegen: ‘We hebben een lekker wijntje verdiend’

Dylan Groenewegen heeft de tweede etappe van de Arctic Race of Norway op zijn naam geschreven. In de straten van Bronnoysund was de Nederlander de snelste in de massasprint. De renner van BikeExchange kwam ruim voor Amaury Capiot en Edvald Boasson Hagen over de meet.

12 augustus