Jeffrey Hoogland oppermachtig: goud op de 1 kilometer tijdrit

Op meer dan een seconde werd Nicholas Paul, afkomstig uit Trinidad en Tobago, tweede: 59,791. Het brons was voor de Duitser Joachim Eilers: 1.00,008. Titelverdediger Sam Ligtlee werd vijfde in 1.00,669.

Brand in ouderlijk huis hakt erin bij Jeffrey Hoogland: ‘Mijn vader barst in tranen uit als hij in de schuur staat’

Hoogland was in 2018 op de piste van Omnisport al eens de snelste op de kilometer, daarna liet hij het niet-olympische onderdeel meestal aan zich voorbijgaan. Het programma is druk genoeg op de WK, waar hij zaterdag aan het sprinttoernooi begint. ,,Ik zal die inspanning wel merken, maar me terugtrekken kan ook niet meer. Dan mag ik ook niet op de sprint starten”, zei hij voorafgaand, om vervolgens de schouders op te halen. ,,Mentaal begin ik er wel doorheen te zitten, maar daar zijn we topsporters voor.” Twee weken geleden veroverde hij op de kilometer tijdrit ook al de Europese titel.