Jelle van Gorkom verruilt ziekenhuis voor revalidatiecentrum

Breukers verlengt bij Heracles: 'Ik voel me thuis bij deze club'

15:13 ALMELO - Verdediger Tim Breukers speelt ook volgend seizoen voor Heracles Almelo. De 30-jarige Oldenzaler beschikte over een optie in zijn contract dat het contract bij het spelen van 25 officiële wedstrijden automatisch verlengd zou worden. “Dat is dus nu gebeurd en daar ben ik erg blij mee”, aldus Breukers.