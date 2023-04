Jeremie Frimpong lijkt op weg naar Manchester United, onderhandelingen met Leverkusen gestart

De in Amsterdam geboren Frimpong (22) mocht met Oranje mee naar het WK in Qatar, maar kwam daar niet in actie met Denzel Dumfries als zijn concurrent op ‘wingback'. Frimpong behoorde niet tot de eerste selectie van Ronald Koeman, die met Oranje weer overschakelde van 5-3-2 naar 4-3-3.



Frimpong verhuisde op zijn zevende van Amsterdam naar Manchester. Zolang hij zijn debuut voor Oranje nog niet heeft gemaakt, mag hij ook nog switchen naar de nationale teams van Engeland of zijn moederland Ghana. Frimpong speelde wel negen jeugdinterlands voor Nederland, waarvan vier in Jong Oranje.

Met acht treffers en negen assists in 36 wedstrijden voor Bayer Leverkusen dit seizoen, voldoet Frimpong zeker aan het profiel waar United naar op zoek is. Op dit moment zijn Aaron Wan-Bissaka en Diogo Dalot de rechtsbacks in de selectie van Erik ten Hag. Over hun verdedigende kwaliteiten heeft Ten Hag weinig te klagen, maar in aanvallend opzicht voegen beide backs weinig toe. Het gevaar op de flanken komt dan ook meestal over links, waar Luke Shaw of Tyrell Malacia wel de kwaliteiten hebben om linksbuiten Marcus Rashford te helpen. Op de rechterflank heeft aankoop Antony (100 miljoen euro) het vaak lastig zonder back die hem helpt.

Het nieuws werd vandaag gemeld door de Duitse transferjournalisten Patrick Berger (Sport1) en Florian Plettenberg (Sky Sport), die allebei melden dat de onderhandelingen tussen United en Leverkusen al zijn geopend. Frimpong ligt nog tot medio 2025 vast in Duitsland en zal een prijskaartje van zo'n 30 miljoen euro hebben.

Tien jaar bij Manchester City

Een transfer naar Manchester United zou voor Frimpong betekenen dat hij terugkeert naar een voor hem bekende stad, want van zijn negende tot zijn negentiende speelde de in Amsterdam geboren rechtsback al in de jeugdopleiding van Manchester City. In 2019 vertrok hij voor 380.000 euro naar Celtic, waar hij snel een basisplaats veroverde en twee jaar later voor 11 miljoen euro werd verkocht aan Bayer Leverkusen.

Bij de Duitse subtopper staat Frimpong nu op tien goals en achttien assists in 83 wedstrijden. Leverkusen staat nu zevende in de Bundesliga en speelt deze maand in de kwartfinales van de Europa League tegen Royale Union Saint-Gilloise.

De cijfers van de Premier League

