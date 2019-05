Jeroen Dubbeldam teammanager Israëlische springploeg

De Israëlische hippische federatie (IEF) heeft bewust gekozen voor het Twentse duo. „Het aantrekken van deze twee mannen van wereldklasse is een nieuwe stap in de inspanningen die de IEF doet om een Olympisch team af te vaardigen naar Tokyo in 2020’’, schrijft de bond in een persbericht.

„We zijn allebei vereerd dat we opgeroepen zijn door het Israëlische team en ambitieus om goede resultaten te behalen”, aldus Horn, voormalig bondscoach en eigenaar van stal De Wiemselbach in Ootmarsum. Horn werd wereldberoemd toen zijn paard Libero H. met springruiter Jos Lansink zeer succesvol was. Horn trainde in het verleden ook de teams van Zweden en Italië, alsmede Dubbeldam.

EK Rotterdam

De twee kunnen nu samen aan de bak. „We hebben niet heel veel tijd, met de Olympische kwalificatie in Moskou en FEI Europe Division 2-competitie in Bulgarije komende maand. We zullen niet alle ruiters leren kennen, maar we kennen de meesten wel en we zullen een deel van hen al zien tijdens de Nations Cup in Rome deze maand. We hopen iedereen snel te ontmoeten om een plan te maken voor de zomer en het EK’’, aldus Horn over het kampioenschap dit jaar in Rotterdam.