Jeroen Otter: Gezamenlijk rouwproces geeft kracht en energie om door te gaan

Hij had als succesvol bondscoach van de Nederlandse shorttrackploeg al veel bij Oranje meegemaakt. Rianne de Vries (gebroken enkel), Yara van Kerkhof (vermeende dopingzaak die door WADA uiteindelijk werd ingetrokken), Sjinkie Knegt (ernstige brandwonden na ongeluk thuis met houtkachel) en Avalon Aardoom (hartafwijking, die haar dwong te stoppen) eisten in de afgelopen jaren ook buiten het ijs veel tijd, aandacht en energie op van Jeroen Otter.

Dat alles viel echter in het niet bij het overlijden van Lara van Ruijven ruim twee weken geleden. ,,De afgelopen weken zijn het meest bizar geweest’’, verzucht Otter in Heerenveen na de training van de nationale selectie. ,,Het overlijden van Lara is echt heel hard aangekomen.’’

Otter was met zijn omvangrijke ploeg eind juni op trainingskamp in Frankrijk toen Van Ruijven plotseling ernstig ziek werd. De 27-jarige wereldkampioene op de 500 meter en relayspecialiste overleed op 10 juli aan de gevolgen van een auto-immuunreactie, die tot ernstige complicaties leidde. ,,Soms denk ik: is dit nu inherent aan het leven, of komt het nu wel heel erg als regen over ons heen? Het is echt een beetje te veel, als je het mij vraagt."

Met hulp van onder meer de schaatsbond KNSB en sportkoepel NOC*NSF hebben Otter, zijn stafleden en de shorttrackers geprobeerd de afgelopen periode door te komen. Woensdag was er in en rond schaatshal Thialf in Heerenveen een emotioneel eerbetoon aan Van Ruijven en een dag later vond de uitvaart plaats.

,,Onze hechtheid als team was een voordeel, zeker geen nadeel. Als ik had gemerkt dat we als sportploeg dit gezamenlijk niet hadden aangekund, had ik het niet op onze manier gedaan. Dit geeft kracht en energie om met elkaar de komende jaren door te gaan.”

Emotioneel

Otter schiet tijdens zijn lange en emotionele betoog over het overlijden van Van Ruijven (‘mijn queen van de 500 meter’) twee keer vol. In beide gevallen spreekt hij dan over het medeleven dat hij zelf vanuit de selectie mocht ontvangen. ,,Ik kreeg een arm over mijn schouder van iemand, die pas een maand in onze selectie zit. ‘Ik ben zo blij dat ik in dit team zit’, zei hij. Van zo’n jonge jongen krijg ik dan weer energie. Ik kan niet 21 hoofden op mijn schouders laten rusten, dan zak ik natuurlijk door mijn hoeven. Maar we kunnen wel bij elkaar allemaal steun vinden.’’

Quote Natuurlijk, je denkt er nog wel aan, maar het wordt bij wijze van spreken meer een mooie herinne­ring dan dat je aan die tragedie denkt. Jeroen Otter, bondscoach Inmiddels heeft Otter met zijn nationale selectie de training in Thialf weer hervat. ,,Het shorttracken geeft ons nu houvast. Dat geeft een beetje herkenning in de dag, daar kunnen we ons nog een beetje goed bij voelen. Maar ik merk wel dat de energie en de scherpte nog niet terug zijn. Er zijn relatief meer valpartijen en andere missertjes dan normaal. Zelf ben ik ook nog niet de oude. Soms ben ik me niet bewust van de dingen die op het ijs gebeuren. Logisch natuurlijk.’’

Otter is ervan overtuigd dat zijn selectie het trieste overlijden van de zeer geliefde Van Ruijven te boven kan komen. ,,Ten eerste, het zijn allemaal jongelui. Het gaat op den duur weer aan je voorbij, weet ik uit eigen ervaring. Natuurlijk, je denkt er nog wel aan, maar het wordt bij wijze van spreken meer een mooie herinnering dan dat je aan die tragedie denkt. Er zullen zeker emotionele momenten komen, bij de eerste relay die wordt gereden zonder Lara, bij de eerste 500 meter, of bij de eerste podiumplaats. Deze sportmensen zullen bij de komende WK in Ahoy of bij de Olympische Spelen van Peking in 2022 ook zeker in naam van Lara gaan rijden. Dat is alleen maar mooi.’’