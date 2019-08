Jeugdig PSV loopt niet in dezelfde val als zes jaar geleden

Leo Koopman (84), PEC-topscorer aller tijden, overleden

9:36 Afgelopen dinsdag is Leo Koopman (1935-2019) in zijn woonplaats Raalte overleden. Onder voetballiefhebbers in de regio is hij vooral bekend geworden vanwege zijn enorme scoringsdrift. Tussen 1957 en 1966 zorgde hij voor liefst 124 doelpunten namens PEC Zwolle in de tweede divisie. Hij is daarmee de Zwolse clubtopscorer aller tijden.